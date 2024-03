Premier League, reti inviolate tra Manchester City e Arsenal. E ora c’è il Liverpool in testa alla classifica

Parità all’Etihad Stadium tra Manchester City e Arsenal: 0-0. Una gara “atipica” per la Premier League dove ha regnato l’equilibrio tattico più che la spregiudicatezza e lo spettacolo che contraddistinguono il campionato inglese. Un pareggio che, però, non accontenta nessuna delle due squadre che cedono il passo al Liverpool che vola al primo posto dopo la vittoria in rimonta per 2-1 sul Brighton. Infatti, la classifica vede i Reds al primo posto a quota 67 punti, seguiti dai Gunners a 65 punti e i Citizens a 64 punti.

Foto: Instagram Manchester City