Premier League, poker dell’Arsenal all’Everton. Il Liverpool stende il Wolverhampton: 2-0

Sono appena terminate le sfide di Premier League di questa sera. Nessun problema per la capolista Arsenal contro l’Everton: 4-0, a segno Saka, Martinelli (doppietta) e Odegaard. Con questo successo i Gunners si portano a +5 sul Manchester City di Pep Guardiola. Nessun problema anche per il Liverpool che stende il Wolverhampton per 2-0 con le reti di van Dijk e Salah. I Reds si portano, così, al sesto posto a -2 dal Newcastle (con una partita in meno).

Foto: Instagram Arsenal