Premier League, oggi si conclude la 16ª giornata. Il programma

La sedicesima giornata di Premier League ha preso il via lunedì con due anticipi, ieri cinque gare nelle quali spiccano i successi di Arsenal e Leeds United, vittoria all’ultimo respiro per il Manchester United.

Oggi le ultime due gare, in campo Tottenham e Liverpool, ecco il programma:

Lunedì 28 Dicembre

Crystal Palace-Leicester City 1-1

Chelsea-Aston Villa 1-1

Martedì 29 Dicembre

Brighton & Hove Albion-Arsenal 0-1

West Bromwich Albion-Leeds United 0-5

Southampton-West Ham United 0-0

Burnley-Sheffield United 1-0

Manchester United-Wolverhampton 1-0

Mercoledì 30 Dicembre

Tottenham-Fulham ore 19.00

Newcastle United-Liverpool ore 21.00

Foto: Logo Premier League Twitter