Premier League, oggi inizia la 4a giornata: il programma completo

Quest’oggi prende il via la quarta giornata di Premier League. Otto le partite in calendario in data odierna, mentre le restanti due si disputeranno una domenica e l’altra lunedì. Di seguito il programma completo.

Oggi

13:30 Crystal Palace-Tottenham

16:00 Arsenal-Norwich

16:00 Brentford-Brighton

16:00 Leicester-Manchester City

16:00 Manchester Utd-Newcastle

16:00 Southampton-West Ham

16:00 Watford-Wolves

18:30 Chelsea-Aston Villa

Domani

17:30 Leeds-Liverpool

Lunedì

21: Everton-Burnley

