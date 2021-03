Premier League, oggi in programma Chelsea-Everton e West Ham-Leeds. Il programma completo della 27a giornata

Chelsea – Everton, in programma oggi alla ore 19, e West Ham – Leeds, in programma alle ore 21, chiuderanno la 27a giornata di Premier League, che visto il trionfo, nel derby di Manchester, dello United di Ole Gunnar Solskjær in casa del City di Pep Guardiola per 2-0. Bene anche Leicester, vittorioso 2-1 sul campo del Brighton, e Tottenham, che ha superato 4-1 il Crystal Palace. Prosegue la crisi del Liverpool che ha perso ad Anfield per mano del Fulham. Ecco il programma completo:

SABATO 6 MARZO

Burnley-Arsenal 1-1

Sheffield United-Southampton 0-2

Aston Villa-Wolverhampton 0-0

Brighton & Hove Albion-Leicester City 1-2

DOMENICA 7 MARZO

West Bromwich Albion-Newcastle 0-0

Liverpool-Fulham 0-1

Manchester City-Manchester United 0-2

Tottenham-Crystal Palace 4-1

LUNEDì 8 MARZO

Chelsea-Everton ore 19

West Ham- Leeds ore 21

Foto: Twitter Everton