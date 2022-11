Premier League: non verranno applicati i maxi recuperi

I maxi recuperi stanno creando varie opinioni tra gli amanti del calcio. Secondo molti andrebbe applicato il tempo effettivo, secondo altri invece i maxi recuperi sono la soluzione adatta per risolvere il problema delle perdite di tempo. Il Daily Mail riporta che la Premier League, con molta probabilità, non adotterà alcun maxi recupero ma continuerà sulla stessa linea di pensiero utilizzata fino ad adesso: optare per un recupero standard.

Foto: Twitter Premier League