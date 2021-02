Premier League, minacce di morte all’arbitro Dean in seguito all’espulsione di Soucek

Mike Dean, l’arbitro che sabato scorso ha diretto Fulham-West Ham, ha chiesto di non essere utilizzato nel prossimo turno di Premier League in seguito alle minacce di morte ricevute sui social. La decisione che ha scaturito la furia dei tifosi degli Hammers, è stata l’espulsione nel recupero rifilata a Soucek dopo che il centrocampista ceco aveva rifilato una gomitata a Mitrovic, o almeno così sembrerebbe, considerando che anche la Var non è riuscita a fare chiarezza sulla questione e affidando allo stesso direttore di gara l’ardua decisione. Il West Ham ha annunciato che inoltrerà reclamo per chiedere la cancellazione del provvedimento e evitare le tre giornate di squalifica, puntando sulla tesi dell’involontarietà. Mike ha subito sporto denuncia alle autorità inglesi, che hanno immediatamente iniziato le indagini.

Foto: Twitter Soucek