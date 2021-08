Premier League: manita del City contro il Norwich, 2-2 fra Bielsa e Benitez

E’ tornato al successo Guardiola con il suo Manchester City. Dopo la sconfitta alla prima di campionato contro il Tottenham, il City quest’oggi ha vinto per 5-0 contro il Norwich. A sbloccare il match è l’autogol fortunoso del portiere avversario. Il raddoppio arriva al 22′ con Grealish. Nella ripresa a segno anche: Laporte, Sterling e Mahrez. Pareggiano, invece, Leeds ed Everton: 2-2 il risultato finale. Per i padroni di casa in rete Klich e Raphinha, per la squadra di Benitez invece sono andati in gol Calvert-Lewin e Gray.

Ecco tutti i risultati dei match di questo sabato pomeriggio:

Aston Villa-Newcastle 2-0

Crystal Palace-Brentford 0-0

Leeds-Everton 2-2

Manchester City-Norwich 5-0

Foto: Logo Premier League