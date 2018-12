Premier League: il Manchester City tenta la fuga. Anche il Bournemouth va ko

Il Manchester City si conferma capolista della Premier League. I Citizens non sbagliano contro il Bournemouth. Padroni di casa in vantaggio con il gol di Bernardo Silva al 16′. Gli ospiti però reagiscono e al 44′ trovano il pareggio con Wilson. Nel secondo tempo però gli uomini di Pep Guardiola salgono definitivamente in cattedra prima con Sterling al 57′, poi infine chiudono il match con Gundogan al 79′. Il City va così a quota 38 punti, a +5 sul Liverpool secondo in classifica, impegnato domani nel derby contro l’Everton.

Foto: Daily Star