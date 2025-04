Premier League, lo United cade in casa contro i Wolves (1-0). Poker dell’Arsenal

Prosegue la trentatreesima giornata di Premier League. L’Arsenal rifila un poker all’Ipswich in trasferta e rimanda la festa per il titolo del Liverpool, in campo tra poco contro il Leicester. Successo prezioso per il Chelsea in casa del Fulham: i Blues tornano in zona Champions League. Sconfitto infine il Manchester United a Old Trafford contro il Wolverhampton.

Fulham-Chelsea 1-2 – 20′ Iwobi (F); George (C); 93′ Neto (C)

Ipswich-Arsenal 0-4 – 14′, 69′ Trossard (A); 28′ Martinelli (A); 88′ Nwaneri (A)

Manchester United-Wolverhampton 0-1 – 77′ Sarabia (W)