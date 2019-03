Il Liverpool di Jurgen Klopp sale momentaneamente in vetta alla Premier League. I red devils centrano la vittoria contro il Fulham per 2-1 grazie alle reti di Mane e Milner. Inutile il gol del momentaneo pareggio dell’ex Ryan Babel. Tre punti che mettono il Liverpool davanti al Manchester City che però conta una gara in meno visto l’impegno di ieri in FA Cup.

Foto: Mundo Deportivo