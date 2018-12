Premier League: il Liverpool schianta il Bournemouth e sale in vetta alla classifica

Tutto facile per il Liverpool. I Reds dominano sul campo del Bournemouth vincendo con un netto 4-0, frutto delle reti di uno scatenato Salah, autore di una tripletta, e dell’autogol di Cook. Grazie a questi tre punti gli uomini di Klopp salgono a quota 42 in testa alla classifica di Premier League, superando momentaneamente il Manchester City, impegnato oggi alle ore 18:30 in casa del Chelsea di Maurizio Sarri.

Foto: Twitter Liverpool