Premier League: Liverpool-Everton, Origi decide il derby nei secondi finali

I Reds si aggiudicano il derby di Liverpool. Gli uomini di Jurgen Klopp riescono ad avere la meglio contro i rivali cittadini dell’Everton solo al 95′. A decidere la stracittadina è stato Origi in un’azione a dir poco casuale. L’attaccante belga ha sfruttato una strana traiettoria creata da Van Dijk che ha ingannato Pickford consentendo alla punta centrale di mettere il pallone in rete a porta completamente sguarnita. Grazie a questa vittoria il Liverpool sale così a quota 36 punti, restando a sole due lunghezze dietro al Manchester City capolista. L’Everton invece resta fermo in sesta posizione con 22 punti all’attivo.

Foto: thisisanfield.com