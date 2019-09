Premier League, l’Everton batte il Wolverhampton 3-2. Kean e Cutrone…

Gol ed emozioni al Goodison Park per la prima sfida della domenica di Premier League che metteva contro Everton e Wolverhampton. Sorpresa nelle formazioni ufficiali: per la prima volta, infatti, Moise Kean e Patrick Cutrone partono titolari in un match di Premier League. Partita frizzante, con il vantaggio di Richarlison (5′) a cui risponde Saiss (9′). Al 12′ il nuovo vantaggio con Iwobi, ripreso da Jimenez al 75′. Gol decisivo nuovamente di Richarlison, in rete all’80’. Buona prova per Patrick Cutrone, che nel primo tempo è andato due volte vicino al gol, prima di lasciare spazio a Jota al 67′. Al 75′, invece, l’uscita dal campo dell’ex Juve.



Foto: Twitter Everton