Premier League, le partite in programma oggi: c’è un big match

Dopo le sette gare che hanno ieri inaugurato la stagione 2021-2022, oggi torna in campo la Premier League. In programma due sfide: Newcastle-West Ham alle 15 e Tottenham-Manchester City alle 17.30. Quest’ultimo match, in particolare, è molto atteso non solo perché si preannuncia spettacolare ma anche perché i due club stanno giocando un’altra partita fuori dal campo: quella del futuro di Harry Kane, attaccante degli Spurs che è finito prepotentemente nel mirino di Pep Guardiola.

Foto: Twitter Premier League