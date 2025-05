Premier League, l’Aston Villa cala il bis al Tottenham. E si prende il quarto posto

16/05/2025 | 22:55:40

Continua la stagione negativa del Tottenham in Premier League. La squadra londinese nell’anticipo di Premier League cade ancora in casa dell’Aston Villa e resta inchiodata in diciassettesima posizione. A decidere la sfida sono le reti di Konas e Kamara nella ripresa. Per la squadra di Birmingham un successo prezioso che gli permette di salire a quota 66 punti agganciando il Newcastle e superando il Manchester City rafforzando così la sua candidatura alla partecipazione alla prossima Champions League.

Foto: Aston Villa Instagram