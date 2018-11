Premier League: l’Arsenal tallona il Chelsea di Sarri. Continua la crisi del Wolverhampton

Si sono concluse le partite disputate oggi e valide per la 13esima giornata di Premier League. Alle 14.30 l’Arsenal ha battuto 1-2 il Bournemouth grazie all’autorete di Lerma e al gol del capocannoniere del campionato Aubameyang, mentre è stato inutile il gol di King. I Gunners così riprendono a correre dopo tre pareggi consecutivi e torna a meno uno dal Chelsea. Nel match delle 17 cade per la quarta volta nelle ultime cinque partite il Wolverhampton contro l’Huddersfield, che vince in trasferta per 2-0 con la doppietta di Mooy.

Foto: Twitter Arsenal