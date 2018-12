Premier League: l’Arsenal ringrazia la rovesciata di Torreira. Poker di Mourinho a Ranieri

Dopo il netto successo per 0-4 del Liverpool sul Bournemouth e in attesa del responso del big match in corso tra Chelsea e Manchester City, arrivano i risultati del pomeriggio di oggi dalla Premier League. Solo vittorie interne nelle sfide concluse alcuni minuti fa e valide per il sedicesimo turno del massimo campionato inglese. Passa di misura l’Arsenal contro il Huddersfield grazie al gol di Lucas Torreira in acrobazia. I Gunners così diventano terza forza del torneo in attesa della sfida del Tottenham, stasera impegnato alle 20.45 in casa del Leicester. 1-0 anche per il Burnley sul Brighton e per il Cardiff sul Southampton. Sorridono José Mourinho, vincente con il suo Manchester United per 4-1 sul Fulham di Claudio Ranieri, e il West Ham che batte il Crystal Palace in un emozionante 3-2.

Foto: sito ufficiale Arsenal