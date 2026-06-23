Premier League: Lacroix e Bowen possono trasferirsi in estate

23/06/2026 | 13:05:33

Secondo the Athletic, iniziano i primi interessi e discussioni nel mercato inglese. Il primo nome è Lacroix, difensore centrale francese del Crystal Palace, che piace al Chelsea. Il Palace valuta la cessione, ma solamente al prezzo giusto e prima della cessione vuole trovare un sostituto. Mentre l’Aston Villa mette gli occhi su Bowen. Per ora il Villa non ha ancora parlato con il West Ham e la proposta della squadra di Emery si dovrebbe aggirare sulle cinquanta milioni di sterline, facendo forza sulla necessità del club di dover vendere dopo la retrocessione. Anche se persone vicine al West Ham sostengono che il club non è interessato a fare cessioni di questo tipo.

Foto: X Premier League