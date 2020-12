Harry Kane, attaccante del Tottenham capolista della Premier League in coabitazione con il Liverpool, ha segnato la rete del 2-0 contro l’Arsenal. Un gol speciale, il 250esimo in carriera tra squadre di club e Nazionale inglese, e il 100esimo con la maglia del Tottenham in gare giocate in casa. Quella segnata nel derby del Nord di Londra è l’ottava rete di Kane in campionato.

Foto: Twitter Tottenham