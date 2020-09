Premier League, il West Ham travolge il Wolverhampton: poker e doppietta di Bowen

Si chiude con un rocambolesco 4-0 la domenica calcistica in Premier League. Il West Ham in casa ha travolto con un poker il Wolverhampton. Al 17′ gli Hammers sono passati in vantaggio con Bowen che ha poi raddoppiato nella ripresa. Poi un autogol di Jimenez e il 4-0 finale di Haller che regala al West Ham la prima vittoria stagionale.

Yep, FOUR! 🤩 WHAT a performance from the lads 👏#WHUWOL — West Ham United (@WestHam) September 27, 2020

Foto: twitter West Ham