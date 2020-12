Premier League, il West Bromwich ferma il Liverpool capolista sul pari. L’Everton di Ancelotti è a meno tre

Il Liverpool non riesce ad avere ragione del West Bromwich ad Anfield. Finisce 1-1 e la squadra di Klopp rallenta: l’Everton di Ancelotti, reduce da quattro successi di fila, è ora secondo a meno tre dai campioni in carica, che fin qui aveva sempre vinto in casa (7 su 7). Al 12′ Reds avanti con un gol di Mane, abile a stoppare di petto un lancio di Matip e a insaccare da pochi passi. A otto dalla fine arriva il punto del pari per gli ospiti con il nigeriano Ajayi, che colpisce di testa in area su cross di Pereira. Nel finale il Liverpool va vicino al gol vittoria con Firmino.

Nelle altre gare di giornata il Leeds ha superato il Burnley per 1-0 grazie a una rete di Bamford su rigore, mentre è finita 2-2 la sfida tra West Ham e Brighton.

Foto: Twitter Liverpool