Premier League, il Tottenham vince in casa del Luton: 1-0. E vola al primo posto in attesa del City

Il Tottenham è momentaneamente in testa alla Premier League. La squadra di Postecoglou vince sul campo del Luton nel primo match dell’ottava giornata: decide la rete di van de Ven al 52′, nonostante i londinesi siano rimasti in 10 al termine del primo tempo per l’espulsione di Bissouma (somma di ammonizioni).

Foto: Foto: Instagram Tottenham