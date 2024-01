Premier League, il Tottenham riprende lo United due volte: 2-2. Esordio per Dragusin

Quattro gol e grande spettacolo nel secondo match domenicale valido per la ventunesima giornata di Premier League. Il Manchester United passa due volte in vantaggio, con Hojlund e Rashford, ma viene ripreso due volte dal Tottenham: -per due volte – con Richarlison e Bentancur. Da segnalare l’esordio tra le fila degli Spurs del nuovo arrivato Radu Dragusin subentrato al minuto 85′ al posto di Skipp.

Foto: Instagram Tottenham