Premier League, il Tottenham passa in casa del Watford: la decide Sanchez al 97′

Il Tottenham di Antonio Conte passa per 0-1 in casa del Watford di Claudio Ranieri nel derby italiano in Premier League. A decidere il match è stato il difensore colombiano Sanchez al minuto 97′ di un’interminabile gara durata oltre 100 minuti. FOTO: Twitter Tottenham