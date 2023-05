Premier League: il Tottenham cade sotto i colpi del Brentord. Europa a rischio

Sembra non finire più l’incubo del Tottenham, dopo l’esonero di Conte la squadra affidata prima a Stellini poi a Mason non ha avuto il cambio di passo sperato anzi la situazione è peggiorata, con la squadra che rischia di rimanere fuori da ogni competizione UEFA per la prossima stagione. Nella giornata odierna è arrivata l’ennesima sconfitta stagionale in casa contro il Brentford, le cose per i padroni di casa si erano messe anche nel verso giusto, dopo il gol che ha sbloccato il match di Harry Kane dopo otto minuti. Gli ospiti però nella ripresa ribaltano la partita, prima con Mbeumo che al 50′ e al 62′ fa doppietta e porta i suoi in vantaggio poi nel finale è Wissa a chiudere i conti all’88’ quando i padroni di casa erano completamente riversati in avanti.

In attesa delle partita di oggi e domani, il Tottenham è scivolato al settimo posto a 57 punti come l’Aston Villa ottavo, a seguire al nono posto proprio il Brentford a 56, senza escludere il Fulham attualmente decimo che con una vittoria oggi alle 16:00 contro il Crystal Palace può salire a 54 punti ed avere ancora una flebile speranza per l’Europa. Per la squadra di Mason oltre difendere il settimo posto si spera ancora nell’impresa complicatissima di agganciare e superare il Brighton sesto a quota 58 che oltre il match di domani avrà da recuperare la difficile sfida contro il Manchester City mercoledì 24 maggio.

Foto: Twitter ufficiale Tottenham