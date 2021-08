Premier League: il Southampton ferma lo United. Vince il Tottenham contro il Wolverhampton

La seconda giornata di Premier League ha offerto una bella partita tra Southampton e Manchester United. Passano in vantaggio i padroni di casa grazie ad un autogol di Fred, lo United raggiunge il pareggio grazie ad una giocata di Paul Pogba che serve Mason Greenwood che realizza la rete del pari: 1-1, il risultato finale. Nell’altra partita ha vinto il Tottenham di Nuno Espirito Santo che ha battuto la sua ex squadra del Wolverhampton per 1-0 grazie ad una rete su rigore di Dele Alli.

Risultati:

Southampton-Manchester United 1-1

Wolverhampton-Tottenham 0-1

Foto: Twitter Premier League