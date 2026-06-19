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Premier league, il programma della prima giornata

19/06/2026 | 11:07:31

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Ufficializzato da poco il programma della prima giornata di Premier League. Apre l’Arsenal e conclude il Chelsea. Ecco gli orari:

21/08/2026 – 21:00 Arsenal-Coventry City

22/08/2026 -13:30 Hull City-Manchester United

22/08/2026 – 16:00 Everton-Crystal Palace

22/08/2026 – 16:00 Ipswich Town-Sunderland

22/08/2026 – 16:00 Nottingham Forest-Leeds United

22/08/2026 – 18:30 Brentford-Tottenham Hotspur

23/08/2026 – 15:00 Brighton-Aston Villa

23/08/2026 – 15:00 Manchester City-Bournemouth

23/08/2026 – 17:30 Newcastle United-Liverpool

24/08/2026 – 21:00 Fulham-Chelsea