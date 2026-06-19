Premier league, il programma della prima giornata
19/06/2026 | 11:07:31
Ufficializzato da poco il programma della prima giornata di Premier League. Apre l’Arsenal e conclude il Chelsea. Ecco gli orari:
21/08/2026 – 21:00 Arsenal-Coventry City
22/08/2026 -13:30 Hull City-Manchester United
22/08/2026 – 16:00 Everton-Crystal Palace
22/08/2026 – 16:00 Ipswich Town-Sunderland
22/08/2026 – 16:00 Nottingham Forest-Leeds United
22/08/2026 – 18:30 Brentford-Tottenham Hotspur
23/08/2026 – 15:00 Brighton-Aston Villa
23/08/2026 – 15:00 Manchester City-Bournemouth
23/08/2026 – 17:30 Newcastle United-Liverpool
24/08/2026 – 21:00 Fulham-Chelsea