Premier League, il programma della 37° giornata. Emery può prendersi la Champions

Al via nella giornata odierna la 37° giornata di Premier League. La prima a scendere in campo è la squadra di Guardiola, in cerca di punti Scudetto al Craven Cottage. Un passo falso del Totthenam o la vittoria dell’Aston Villa contro il Liverpool, può consegnare la qualificazione Champions a Emery.

Sabato ore 13.30 – Fulham-Manchester City

Sabato ore 16 – Bournemounth- Brentford

Sabato ore 16 – Everton-Sheffield Utd

Sabato ore 16 – Newcastle – Brighton

Sabato ore 16 – Totthenam – Burnley

Sabato ore 16 – West Ham – Luton

Sabato ore 16 – Wolves – Crystal Palace

Sabato ore 18.30 – Nottingham – Chelsea

Domenica ore 17.30 – Manchester Utd-Arsenal

Domenica ore 21 – Aston Villa – Liverpool

Premier League – Twitter