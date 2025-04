Premier League, il Newcastle travolge il Leicester: 3-0. E aggancia il Chelsea al quarto posto

Doppietta di Jacob Murhpy, a segno al 2′ ed all’11’, poi tris di Harvey Barnes al 34′: il Newcastle travolge per 3-0 il Leicester. Un risultato importante per i Magpies che aggancia no osì al quarto posto il Chelsea. I blues di Enzo Maresca attualmente sono in vantaggio per la differenza reti e dunque attualmente qualificati in Champions, ma i Magpies hanno una partita da recuperare contro il Crystal Palace.

Foto: Instagram Newcastle