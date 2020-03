Premier League: il Newcastle mette tutti i suoi impiegati in disoccupazione parziale

Il Newcastle è il primo club di Premier League a mettere tutti i propri impiegati in disoccupazione parziale per limitare i danni economici causati dalla pandemia di Coronavirus. A comunicarlo, la BBC, secondo cui Lee Charnley, proprietario dei Magpies, ha comunicato di essere stato costretto a prendere questa decisione per salvare il futuro del club. Questa misura, per il momento, non si applica alla prima squadra.