Premier League: il Liverpool vince in trasferta, bene l’Everton di Kean. I risultati del pomeriggio

È stato l’Arsenal ad aprire questa seconda giornata di Premier League vincendo nel lunch-match contro il Burnley. Nel pomeriggio si sono però giocate altre cinque gare, in attesa della sfida di cartello tra Manchester City e Tottenham. Il Liverpool campione d’Europa ha vinto per 2-1 in trasferta sul campo del Southampton grazie alle reti dell’ex Mané e di Firmino, seguite nel finale dalla rete di un altro e come Ings. La vittoria più netta è quella del Norwich, che batte 3-1 il Newcastle, mentre basta un gol di Bernard all’Everton di Kean (esordio casalingo nella ripresa) per superare il Watford. Il Bournemouth espugna il campo dell’Aston Villa, mentre finisce in parità la sfida tra Brighton e West Ham. Le quattro squadre sconfitte oggi si trovano tutte con zero punti in classifica dopo due giornate. Ecco i risultati:

ore 13.30: Arsenal-Burnley 2-1

ore 16:00: Aston Villa-Bournemouth 1-2

ore 16:00: Brighton-West Ham 1-1

ore 16:00: Everton-Watford 1-0

ore 16:00: Norwich-Newcastle 3-1

ore 16:00: Southampton-Liverpool 1-2

Foto: twitter Liverpool