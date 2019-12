Premier League, il Liverpool vince ed è Campione d’inverno: pari Leicester. Il resoconto

Le prime cinque partite del 17esimo turno di Premier League consegnano un verdetto importante: il Liverpool di Jurgen Klopp è Campione d’inverno con due giornate d’anticipo. I Reds, grazie a una doppietta di Salah, battono il Watford e blindano il primo posto, sfruttando anche il pareggio casalingo del Leicester con il Norwich per 1 a 1. Nelle altre gare del pomeriggio, il Chelsea cade sorprendentemente in casa con il Bournemouth, mentre continua la splendida cavalcata dello Sheffield United, vittorioso per 2 a 0 sull’Aston Villa e ora quinto in classifica.

Liverpool-Watford 2-0 (Salah 2)

Chelsea-Bournemouth 0-1 (Gosling)

Sheffield United-Aston Villa 2-0 (Fleck 2)

Leicester-Norwich 1-1 (Krul (ag) – Pukki)

Burnley-Newcastle 1-0 (Wood)

Foto: Twitter Liverpool