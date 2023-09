Premier League, il Liverpool rimonta i Wolves e cala il tris con Gakpo, Robertson ed Elliot (3-1)

Il Liverpool riprende al meglio il suo percorso in Premier League. I Reds, impegnati oggi contro il Wolverhampton nella sfida che ha aperto la 5ª giornata, hanno vinto per 3-1 in rimonta. Dopo il vantaggio dei padroni di casa, la squadra di Klopp ha pareggiato con Gakpo nel primo tempo e poi segnato i due gol da tre punti nel finale con Robertson e Elliott. Una vittoria che dà loro il primato momentaneo.

Foto: Instagram Liverpool