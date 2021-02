Premier League: il Liverpool perde ancora. Il City continua a volare

Sono terminate le partite valide per la 22° giornata di Premier League. Continua a vincere e volare in classifica il Manchester City di Guardiola, che si impone per 0-2 in casa del Burnley. Vince anche il Leicester nell’anticipo delle 19.00. Sorprese nei match serali. Il Liverpool cade 1-0 ad Anfield per mano del Brighton. Vincono anche Everton e West Ham, che continuano a rimanere in scia per un posto in Europa.

I RISULTATI COMPLETI DELLA 22°:

BURNLEY-MANCHESTER CITY 0-2 ( 3′ G. JESUS; 38′ STERLING)

FULHAM-LEICESTER 0-2 ( 17′ IHEANACHO; 44′ JUSTIN)

LEEDS-EVERTON 1-2 (9′ SIGURDSSON; 41′ CALVERT-LEWIN; 48′ RAPHINHA)

ASTON VILLA- WEST HAM 1-3 (51′ SOUCEK; 56′ LINGAARD; 81′ WATKINSON; 83′ LINGAARD)

LIVERPOOL-BRIGHTON 0-1 ( 56′ ALZATE)

Foto: twitter