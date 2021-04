Premier League, il Liverpool non la chiude e il Newcastle lo beffa al 96′: termina 1-1 ad Anfield

Termina 1-1 l’anticipo di Premier League tra Liverpool e Newcastle. A Anfield i Reds impiegano solo 3 minuti per trovare il vantaggio con Momo Salah con un gran tiro all’incrocio dei pali. Trovato il gol, la squadra di Klopp continua a macinare gioco ed occasioni di gol, ma non riesce a trovare il raddoppio, bloccata dalle ottime parate di Dubravka, ma anche dalla poca precisione dei Reds. Gli ospiti non demordono, e sul finale trovano prima il gol al 92′, ma la rete di Wilson viene annullata dal VAR per un fallo di mani. Tirano un sospiro di sollievo i padroni di casa, ma forse con troppo anticipo, perchè i Magpies trovano comunque il gol beffa del pareggio al 96′ con Willock, che tira da dentro l’area e trova la deviazione decisiva del difensore che spiazza Alisson. Brutto pareggio per il Liverpool, che manca il sorpasso a West Ham e Chelsea in ottica qualificazione alla Champions League.

Foto: Twitter Newcastle