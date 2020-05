Premier League, il Leicester ha chiesto di erigere una statua in onore dell’ex presidente Srivaddhanaprabha

Secondo quanto riporta l’ANSA, il Leicester City erigerà all’esterno del suo stadio una statua in memoria di Vichai Srivaddhanaprabha, ex-proprietario morto nell’ottobre 2018 in un tragico incidente di elicottero insieme ad altre quattro persone. Il progetto è stato presentato al Consiglio comunale di Leicester e potrà essere obiettato massimo entro il prossimo 2 giugno. La statua sarà in bronzo e, compresa di piedistallo, raggiungerà i cinque metri di altrezza.