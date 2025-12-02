Premier League, il City vince col brivido: Haaland, Reijnders, Foden (doppietta) e Doku: 5-4 al Fulham
02/12/2025 | 22:42:18
Nella quattordicesima di Premier League il Manchester City batte il Fulham in trasferta: a Craven Cottage i Citizens vincono 5-4 con i gol di Haaland, Reijnders, Doku e la doppietta di Phil Foden. Record per Haaland che diventa il più veloce di sempre a segnare 100 gol in Premier League. I padroni di casa vanno ad un passo dalla rimonta clamorosa con le reti di Smith Rowe, Iwobi e la doppietta di Chukwueze. Con questi tre punti Guardiola sale a 28 punti, a -2 dall’Arsenal capolista. L’Everton piega il Bournemouth 1-0 nell’altro match, decide Grealish al 78′.
foto x city