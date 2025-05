Premier League, De Bruyne avvicina il City a un posto in Champions: 1-0 ai Wolves

02/05/2025 | 23:00:40

Si apre con la vittoria del Manchester City sui Wolves la trentacinquesima giornata di Premier League. A decidere la gara la rete di Kevin De Bruyne al 35′ grazie all’assist di Jeremy Doku. Tre punti importanti per gli uomini di Pep Guardiola che salgono così a quota 64 punti, portandosi – momentaneamente – a più 4 dal Nottingham Forest e dal Chelsea. Ricordiamo che l’Inghilterra avrà a disposizione cinque posti per la prossima Champions League, in attesa di sapere i verdetti delle semifinali di Europa League: in quel caso, potrebbero essere sei le inglesi nella massima competizione europea.

Foto: Instagram Manchester City