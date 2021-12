Premier League, il City batte il Wolves di misura e allunga in vetta

Vittoria di misura per il Manchester United che si impone, soffrendo, per 1-0 sul Wolves e allunga in vetta alla classifica della Premier.

Gara difficile per gli uomini di Guardiola, con un primo tempo molto complicato. La volta nei secondi finali del primo tempo, quando Jimenez si fa espeller per un doppio giallo in pochi secondi.

Con un uomo in più, il City prende campo, assedia i Wolves e la sblocca al 66′ con Sterling. Padroni di casa che non riescono a chiuderla e rischiano nel finale ma vincono e allungano in vetta alla classifica.

Il City sale a 38 punti, portandosi a +4 sul Liverpool e +5 sul Chelsea impegnate nel pomeriggio.

I Wolves restano a 21.

Foto: Twitter Champions