Premier League, il Chelsea passa 2-1 in casa del Brighton. Lo United si impone sul Newcastle (3-2)

Si sono conclusi i due recuperi di Premier League. Nel match delle 20.45 il Chelsea ha superato 2-1 il Brighton e si rifa sotto per un posto nella prossima Europa League. A segno Palmer e Nkunku. Giochi riaperti anche grazie al successo del Manchester United. Ad Old Trafford i Red Devils hanno steso il Newcastle per 3-2 grazie alle reti di Mainoo, Diallo e Hojlund.

Foto: Instagram Manchester United