Premier League, il Chelsea ospita il Liverpool: big match a Stamford Bridge

Prosegue la seconda giornata di Premier League, ed è subito big match tra il Chelsea di Lampard e il Liverpool campione in carica d’Inghilterra guidato da Jurgen Klopp. I Blues dopo il 3-1 contro il Brighton ospitano i Reds a Stamford Bridge che nella prima giornata hanno superato il Leeds di Bielsa con un pirotecnico 4-3. Da un lato i londinesi molto attivi sul mercato dopo gli arrivi di Werner e Havertz, si candidano insieme al City – come lo scorso anno – alla vittoria finale. Dall’altro lato Klopp farà nuovamente affidamento sul trio Salah, Firmino, Mané per difendere il titolo e provare ad arrivare fino in fondo in Champions League. Il big match della seconda giornata aprirà dunque un primo scenario sulla classifica della Premier, con il Chelsea-Liverpool sugli schermi di tutto il mondo.

Foto: twitter Chelsea