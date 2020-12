Premier League, il Chelsea ne fa tre al West Ham. Wolverhampton battuto dal Burnley

Con le vittorie di Chelsea e Burnley si è chiuso stasera il quattordicesimo turno di Premier League. La squadra allenata da Lampard ha superato per 3-0 il West Ham che, prima della gara era solo a un punto dal Chelsea. Le reti sono state messe a segno da Thiago Silva (stacco di testa da azione d’angolo al 10′ del primo tempo) e da Abraham (autore di una doppietta nel secondo tempo). Il Chelsea è ora quinto a un punto dal Manchester United e all’Everton terzi. Nel match iniziato alle 18.30 il Burnley ha battuto per 2-1 il Wolverhampton, portandosi a +3 sul Fulham terzultimo: per i padroni di casa a segno Barnes e Wood; su rigore Fabio Silva ha segnato la rete che ha dimezzato lo svantaggio.

Foto: Daily Express