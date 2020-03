Premier League, i Wolves sorpassano il Tottenham. L’Everton di Ancelotti ferma lo United

In Premier l’Everton di Carlo Ancelotti ferma al Goodison Park il Manchester United. Padroni di casa subito in vantaggio dopo pochi minuti con Calvert-Lewin. Alla mezzora il tiro dalla distanza di Bruno Fernandes vale il pareggio, poi definitivo. I Red Devils non approfittano del mezzo passo falso del Chelsea e restano a 3 punti di distanza. Cade in casa il Tottenham di Mourinho per il 3-2 imposto dal Wolverhampton. Apre i giochi Bergwijn, ma al 27′ i Wolves trovano già il pareggio con Doherty. Allo scadere della prima frazione di gioco gli Spurs si portano di nuovo avanti con il mancino di Aurier. Nella ripresa, però, riecco la rimonta Wolves prima con Diogo Jota per il pareggio e al minuto 73 è Rail Jimenez a firmare il successo che vale il sorpasso di risultato ed in classifica al sesto posto.

Foto: Twitter Ufficiale Everton