Premier League, giocatore arrestato per violenza sessuale

Il Times riporta che un calciatore della Premier League è stato arrestato a Brighton con l’accusa di violenza sessuale. Secondo i colleghi inglesi, il giocatore in questione sarebbe tesserato proprio con il Brighton. Il soggetto è stato arrestato insieme a un altro uomo sulla quarantina dopo le segnalazioni di un’aggressione sessuale nel corso delle prime ore di mercoledì mattina.

Il giocatore, il cui nome non può essere rivelato per motivi legali, è stato portato via dagli agenti di polizia in manette per essere interrogato, ma dovrebbe essere rilasciato questa sera.

Foto: Twitter Premier League