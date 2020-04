Premier League: ecco #PlayersTogether, la raccolta fondi dei calciatori per aiutare i medici

Bel gesto da parte dei calciatori della Premier League: infatti, è stata lanciata l’iniziativa #PlayersTogether, creata per aiutare coloro che combattono in prima linea durante questa pandemia. Coordinata da Charities Together e destinata al Servizio Sanitario Nazionale britannico, la raccolta fondi è gestita da Jordan Henderson (Liverpool), Harry Maguire (Manchester United), Troy Deeney (Watford) e Mark Noble (West Ham). L’annuncio è stato seguito anche dal commento di Matt Hancock, segretario per la salute e per gli affari sociali che – dopo aver sollecitato i calciatori ad intervenire con aiuti economici nei giorni scorsi – ha definito l’iniziativa “un grande gesto sincero.”

Foto: profilo Twitter ufficiale Premier League