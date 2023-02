Premier League e le spese folli: guida il Chelsea (330 milioni). La top 10

A mezzanotte si è chiuso il calciomercato in Inghilterra. E la Premier League si conferma ancora una volta il campionato più ricco e spendaccione d’Europa. La lega inglese ha speso ben 922 milioni di euro durante il mercato di riparazione. A dominare la classifica è, ovviamente, il Chelsea che, con una spesa complessiva di 330 milioni di euro, si aggiudica il primato della speciale classifica. Ma come hanno fatto i Blues a spendere così tanto? Sicuramente gran parte delle spese sono state usate per Mudryk ed Enzo Fernandez, rispettivamente 70 e 121 milioni. Ai quali vanno sommati gli acquisti di Badiashile, Madueke e Malo Gusto rispettivamente per 38, 35 e 30 milioni di euro. E, per finire, Andrey Santos, Fofana e il prestito oneroso di Joao Felix completano il quadro con una spesa pari a 12 milioni ciascuno. Di seguito la top 10 dei club più “spendaccioni” della Premier League.

Chelsea – 330 milioni Southampton – 63 milioni Arsenal – 60 milioni Bournemouth – 56 milioni Newcastle – 49 milioni Liverpool – 42 milioni Leeds – 41 milioni Wolves – 39 milioni Leicester – 31 milioni Nottingham Forest – 20 milioni

Foto: sito ufficiale Chelsea