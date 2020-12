Premier League, domani Boxing Day: per l’Arsenal in crisi c’è il derby con il Chelsea

Domani, Boxing Day, torna in campo la Premier League e il match di cartello è sicuramente Arsenal-Chelsea, derby del Nord-Ovest di Londra. I Gunners c’arrivano nel peggiore dei modi: sono quindicesimi in classifica con un margine di soli 4 punti sul Fulham terzultimo e la vittoria manca da 7 turni (dal primo novembre). La squadra di Arteta aveva iniziato la stagione vincendo il Community Shield lo scorso 29 agosto, ai rigori contro il Liverpool. Ora però proprio Arteta è sulla graticola. Soltanto il primo agosto scorso, superando per 2-1 proprio il Chelsea di Frank Lampard, l’Arsenal aveva conquistato la Fa Cup, vendicando la sconfitta contro i cugini in finale di Europa League del 2019. Per i Blues le cose vanno meglio: reduci da un mercato estivo faraonico, sono quinti, a distanza di soli 6 punti dal Liverpool capolista; in Champions League sono passati da primi nel girone agli ottavi di finale. E domani hanno l’occasione di mettere ancora di più nei guai l’Arsenal.

Foto: Twitter Arsenal