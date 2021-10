Premier League, Cristiano Ronaldo premiato come giocatore del mese di settembre

Il tempo di tornare al Manchester United e Cristiano Ronaldo subito si prende i titoli e i premi, anche in Premier. Il portoghese è stato premiato come giocatore del mese di settembre della Premier League.

Per lui, tre reti in tre partite, di cui la doppietta messa a referto all”esordio con il Newcastle e l’altra con il West Ham.

Dopo 13 anni, CR7 torna a vincere un titolo di giocatore del mese in Premier, l’ultima volta era accaduto nel marzo 2008.

Who else? ✨

Your @EASPORTSFIFA Player of the Month is: @Cristiano 🔴 ⚪️ ⚫️#PLAwards pic.twitter.com/tgkoLkiTuj

— Premier League (@premierleague) October 8, 2021