Premier League, continua la corsa Champions del Newcastle: 4-1 all’Everton. Vince anche il Bournemouth

Sono appena terminate le sfide delle 20.45 di Premier League. Dopo la roboante vittoria per 6-1 contro il Tottenham, il Newcastle continua la corsa verso la Champions League e cala il poker in casa dell’Everton con le reti di Wilson (doppietta), Joelinton e Murphy. Inutile la rete dei padroni di casa con McNeil. Vittoria esterna anche per il Bournemouth in casa del Southampton: 1-0, decide la rete di Tavarnier.

Everton – Newcastle 1-5

Southampton – Bournemouth 0-1

Foto: Twitter Premier